Призывавший на митинг Евгений Доможиров отправился под арест

Большинство вологжан или не слышали об акции или предпочли остаться дома Фото: Евдокия САХАРОВА

Евгений Доможиров отправился под арест на 20 суток - он призывал участвовать в несанкционированном митинге 21 апреля в Вологде. Об этом в Twitter сообщила его жена, Ольга Доможирова. Защитник Роман Морозов. Он назвал решение «заведомо незаконным».

В качестве доказательства вины было видео, которое у Доможирова поместилось на странице в соцсети. В нем Доможиров информирует, куда нужно выходить в случае объявления всероссийской акции протеста. Кроме того, призывом оказалась фотография площади Революции, опубликованной на странице активиста.

Как сообщал NewsVo, 20 апреля машину главы „Движения ‚Вместе‘ Евгения Доможирова заблокировали на выезде с парковки торгового центра на Окружном шоссе. На него составили протокол по ч. 8 статьи 20.2 КоАП РФ — повторное нарушение правил организации публичных мероприятий.

Доможиров вместе с сыном Максимом оказались в отделении полиции. Максим вел стрим с места событий, на него составлен протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

22 апреля Евгений с женой и дочерьми должен быть в Подмосковье - девочки должны были пройти реабилитацию. Однако лечение было сорвано.