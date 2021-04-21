Череповчанин, воспитывающий троих детей, прислал чужому ребенку порно

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В Череповце осудили педофила. 41-летний мужчина отправил 13-летней девочке порнографическую фотографию в соцсети. Изначально череповчанин сам вступил с школьницей в переписку, узнал ее возраст, познакомился с ребенком. После сомнительного фото девочка удалила переписку и забанила мужчину.

О произошедшем стало известно лишь через год. Представителям ребенка удалось восстановить переписку и предоставить в суде доказательства непозволительного поведения.

Педофила признали виновным по статье "Развратные действия без применения насилия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Оказалось, что мужчина ранее судим не был, воспитывает троих детей. Ему назначили смягченное наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. По данной статье предусмотрено от 3 до 8 лет лишения.