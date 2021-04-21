Суд выселил женщину-дебоширку из квартиры матери

Пенсионерка из Сокола через суд выселила дочь. Жить в одной квартире ей было уже не под силу.

В Вологодской области пенсионерка обратилась в суд с иском к своей дочери о признании ее утратившей право пользования жилым помещением, она потребовала выселение и снятие с регистрационного учета.

Пенсионерка является собственником квартиры, в ней была зарегистрирована и проживала ее дочь. Однако, как сообщает пресс-служба судов, собственница квартиры заявила, что дочь не оплачивает коммунальные услуги. При этом ведет себя аморально: дебоширит, устраивает скандалы, приводит посторонних, угрожает расправой. Она уже не раз привлекалась к административной ответственности за семейное дебоширство. Проживание с дочерью в одной квартире, по мнению истца, невозможно, но добровольно из квартиры дочь не выезжает.

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право частной собственности охраняется законом.

В п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса РФ» указано, что отказ от ведения общего хозяйства иных лиц с собственником жилого помещения, отсутствие у них с собственником общего бюджета, общих предметов быта, неоказание взаимной поддержки друг другу и т.п. могут свидетельствовать о прекращении семейных отношений с собственником жилого помещения, но должны оцениваться в совокупности с иными доказательствами.

Участковый полиции дал бытовую характеристику: женщина злоупотребляет спиртными напитками, лечиться от алкогольной зависимости не хочет, живет на пенсию, которую пропивает, ведет антиобщественный образ жизни, семье финансово не помогает, коммунальные услуги не оплачивает. Она за последние 10 лет более 50 раз привлекалась к административной ответственности, в том числе за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, за распитие спиртных напитков, нарушение общественного порядка.

Мировой судья неоднократно привлекал сокольчанку к административной ответственности по ст. 1.18 Закона Вологодской области «Об административных правонарушениях» за семейно-бытовое дебоширство в отношении своей матери.

Суд пришел к выводу о прекращении семейных отношений между ними. В этом случае право пользования жилым помещением за бывшим членом семьи не сохраняется. Если этот гражданин в срок, установленный собственником жилого помещения, не освобождает жилое помещение, он подлежит выселению на основании решения суда.

Так как требования истца добровольно освободить квартиру не исполнены, суд пришел к выводу, что ответчик подлежит выселению из спорного жилого помещения.

Решение вступило в законную силу.