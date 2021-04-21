В Вологде перестанут переводить краску на деревья

Фото со страницы мэра Вологды

В Вологде с этой весны не будут белить стволы деревьев. Урбанисты и садоводы считают, что побелка взрослых деревьев бесполезна и портит вид города. Мэр Сергей Воропанов заявил, что в этом году к специалистам наконец прислушаются.

Таким образом удастся сэкономить средства, тратившиеся на краску и работу мастеров, перестать симулировать бурную деятельность и заняться настоящим благоустройством. Кроме того, согласно правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, белить деревья в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается.

Мэр спросил у вологжан: "А вы знаете, для чего в войну стали белить деревья и бордюры?" Ему ответила подписчица: "Чтобы автоколонны могли передвигаться в тёмное время суток, так с выключенными фарами они имели ориентир для передвижения".

Однако не все вологжане были в восторге от новости про отмену побелки. Многие до сих пор считают, что краска помогает от любых паразитов. На самом деле ее используют лишь в начале весны для совсем молодых быстро растущих плодовых деревьев, которым может повредить яркое солнце, отражающееся от снега. Некоторым даже кажется, что побеленные деревья выглядят аккуратнее... На самом деле, побелкой деревьев увлекаются лишь в постсоветских странах, а в Африке краска считается украшением.

Также местные жители продолжают справедливо возмущаться топпингу деревьев: выкладывают фотографии с обезображенными аллеями из длинных пней. Напомним, недавно опилили ивы-самострижки у Спасо-Прилуцкого монастыря. В Череповце на муниципальной земле с такой практикой в этом году покончили.