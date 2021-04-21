В Череповце собака истерзала десятилетнюю девочку

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В Череповце в воскресенье вечером на детской площадке на десятилетнюю Софью Чистякову накинулась крупная собака. Возможно овчарка или хаски - на животном был зеленый ошейник, а намордника, как и хозяина, не было.

ЧП произошло около кожно-венерологического диспансера. Школьница сидела на скамейке, а на руках был двухлетний джек-рассел-терьер по кличке Томас. Чужая псина начала скакать вокруг и дергать девочку за волосы. Убежать не вышло, тогда школьница закрыла телом своего песика и начала кричать. Собака рвала девочку... Машины проезжали, не останавливаясь. Помогла лишь прогуливающаяся мимо молодая пара. Мужчина схватил палку и прогнал собаку. Третьеклассница побежала домой.

Мать пострадавшей рассказала: "Было еще светло. От нас до этой детской площадки идти-то минуты три. Дочка встретилась с отцом на улице. Он ушел домой, а она пошла гулять с собакой. Ее не было минут 15-20. Пришла вся в крови, плачет. У нее была разбита губа, лицо, руки в крови, новая куртка вся порвана. Я даже боюсь представить, что могло бы случиться, если бы эта пара не прогнала собаку... Мы ездили в детскую больницу, Софье назначили шесть прививок от бешенства. У дочери синяки на лице, искусаны кисти рук, ноги, особенно ягодичный отдел. Она очень сильно испугалась, но все равно закрыла собой нашу собаку!"

Родители сразу же обратились в полицию. Этот случай зафиксирован дежурной службой. "Проводится проверка", - сообщила пресс-служба УМВД.