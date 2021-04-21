В Череповце вандалы повырывали молодые туи

Фото с места ЧП Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце у Дворца химиков сегодня ночью еще до выпадения снега неизвестные вырвали 5 туй с корнем, еще 2 оказались наклонены. Поваленные деревья бросили на землю, у них повреждены молодые корни. Активисты ТОС "Первомайский" уже пытаются восстановить озеленение. Об этом сообщил официальный портал города.

Полегли Фото: http://www.cherinfo.ru

Местный житель Виктор Дмитриев рассказал, что 22 туи посадили в сентябре прошлого года, как за ними ухаживали, поливали, выравнивали... Жители уже привыкли к новым насаждениям. Деревья успешно перезимовали, а тут такое! Активист ТОС пообещал, что это дело так не оставят.

Сейчас преступников ищут по камерам видеонаблюдения. Зампредседателя Гордумы Роман Маслов предложил вандалам признаться в злодеянии и раскаяться.

Напомним, в Вологде высадили 12 елей в разных микрорайонах города в качестве подготовки к Новому году. Будем надеяться, с ними все будет хорошо.