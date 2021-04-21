В Череповце появится предприятие по производству котлов

Сейчас стройка выглядит так

На территории опережающего социально-экономического развития «Череповец» возводится комплекс по изготовлению паровых и водогрейных котлов. Как сообщает портал РБК Вологда, завершить строительство планируют осенью 2021 года.

Производственная линейка предприятия будет включать производство стальных газотрубных двух- и трехходовых паровых и водогрейных низкотемпературных котлов мощностью от 75 кВт до 5 МВт для промпредприятий, предприятий ЖКХ. В реализации инвестпроекта помогает особый налоговый режим. Также на ТОСЭР «Череповец» помогают своим резидентам в получении финансирования, обеспечивают комплексное сопровождение проекта и обеспечивают маркетинговую поддержку.