Под Череповцом на промпредприятии произошел крупный пожар

Полностью сгорела хозпостройка Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

21 апреля в 01 час 35 минут поступило сообщение о пожаре на базе по обработке металлоконструкций в деревне Горка Тоншаловского сельского поселения Череповецкого района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Площадь пожара – 30 квадратных метра. В результате сгорели хозпостройка и пристройка. Повреждена внутренняя отделка здания, внешняя отделка, профильный металлический забор.

Причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующей установки либо неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В ликвидации задействовано 6 единиц техники, 20 человек личного состава.