Из-за пала травы едва не сгорела деревня в Шекснинском районе

Из-за пала травы чуть не сгорел дом. ЧП произошло в деревне Кузьминское Шекснинского района. 20 апреля, в 09:56 огонь распространился на площадь около гектара и подбирался к жилым домам.

На место прибыли пожарные. Они остановили вал огня буквально в трехстах метрах. 6 огнеборцев сражались с пожаром, который произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

Всего за сутки на Вологодчине произошло 15 палов сухой травы.

20 апреля в 10 часов 52 минуты поступило сообщение о пале сухой травы на улице Высоцкого в Чагоде. Расстояние до ближайших строений 30 метров. Площадь пала – 150 квадратных метров. Причина -нарушение правил пожарной безопасности при резке металла. В ликвидации задействовано 1 единица техники, 4 человека личного состава.

Сегодня погода резко изменилась, возможно, ситуация с палами изменится.

МЧС напоминает, что за неосторожное обращение с огнем предусмотрен штраф до полмиллиона рублей и лишение свободы сроком до 4 лет. Кроме того, придется возмещать ущерб.