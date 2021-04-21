Пустивший в ход нож вологжанин сядет на 15 лет

В Вологодской области судили убийцу. ЧП случилось 18 ноября 2020 года в Федотово.

У подъезда дома 23-летний вологжанин поссорился с двумя нетрезвыми местными жителями. В ход пошел нож. Он ударил ножом в грудь 25-летнему мужчине, потом по голове. Пострадавший попытался скрыться в подъезде, но силы оставили его, он умер.

Со вторым вошедший в раж так же жестоко расправился. Он ударил его ногой в спину, повалив на землю и нанес не менее 13 ударов в область живота, шеи и головы. Потерпевший потерял сознание, а беспредельщик скрылся с места преступления. 24-летнего молодого человека спасли медики.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемый скрывался от правоохранительных органов, но его удалось задержать. Он рассказал, что нож всегда носил с собой.

Его он использовал, чтобы защититься.

Суд рассмотрел материалы дела и назначил 23-летнему мужчине 15 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.