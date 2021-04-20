В Вологде и Череповце прививать планируют в торговых центрах

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В Вологодской области готовятся предложения по дополнительным мерам ускорения темпов вакцинации от коронавируса. Одной из идей стала вакцинация в торговых центрах Вологды и Череповца. Окончательное решение примут 26 апреля на региональном оперативном штабе.

Двукратную вакцинацию на данный момент прошли пока 36 тысяч человек. В регионе проживает 1,15 млн. В листе ожидания находятся 15 тысяч вологжан, до конца апреля обещают привить их всех. Всего развернуто 158 прививочных пунктов в 40 медицинских учреждениях и 13 мобильных прививочных пунктов.

Сегодня зафиксировано 67 новых пациентов с коронавирусом, по трое человек каждый день попадает в статистику по смертям.