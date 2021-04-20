По улицам Череповца пробежалась пятнистая свинья

Кадр с видеозаписи очевидцев

В Череповце на дорогу под колеса машин в Серовом переулке выбежала крупная пятнистая свинья. Животное чувствовало себя как дома и, кажется, ничего не боялось. Как сообщили комментаторы в соцсети, свинка может принадлежать местной цыганской семье, а с животным обычно бегает собака, которая его охраняет. Хотя свинка могла просто сбежать из загона.

Видео с "Пеппой" (свинкам посвящен этот известный детский мультик) Елизавета Елесина выложила к вечеру 19 апреля в группу «ДТП Череповца». Череповчане на предупреждение об опасной ситуации на дороге ответили такими репликами: "свинка добирается до мясокомбината", "подкиньте, а то своим ходом в весе теряет", "побег с мясокомбината", "шашлычок".

Кто-то отметил, что в этом районе являются нормой без надзора гуляющие по улицам животные. Череповчане уже не в первый раз видят пятнистую свинку на дороге.