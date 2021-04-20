На Вологодчине пройдет акция «Бессмертный полк онлайн»

С 20 апреля по 7 мая можно подать заявку на участие

В России и еще около сотни стран мира вновь пройдет акция «Бессмертный полк онлайн». В прошлом году трансляция мероприятия шла 20 дней и собрала 25 миллионов зрителей, было получено 3 миллиона заявок. В 2021 году все пройдет в один день 9 мая.

Как сообщает пресс-служба Администрации Вологды, сетку общей трансляции разделят по регионам с учетом местного времени. Посмотреть акцию можно будет на телевидении, городских экранах и в социальных сетях.

С сегодняшнего дня и по 7 мая можно подать заявку на участие в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн». Позже можно получить запись кусочка трансляции с вашей заявкой.

Если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной, то 24 июня пройдет шествие «Бессмертного полка» на улицах города.