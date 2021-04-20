В Вологде снова попытаются сортировать мусор

Фото со страницы мэра

В Вологде стартует пилотный экологический проект. "Можно сколько угодно призывать к раздельно у сбору мусора, но если нет необходимой инфраструктуры, это бессмысленно. Наша задача двигаться в этом направлении", - заявил мэр города Сергей Воропанов.

Сортировать отходы в год экологии будут Администрация города, многоквартирный дом Чернышевского, 116, 7 школ и 15 детских садов. Учебные заведения должны с детства прививать бережное отношение к природе, как ей не навредить, как правильно избавляться от мусора. Дети, в свою очередь, могут научить этому своих родителей.

Дети научат своих родителей

Сначала участники будут учиться отделять "сухие" отходы: бумагу, пластик, металл и стекло. Как сообщил сити-менеджер, вывозить контейнеры с сортированным мусором будет раз в неделю региональный оператор Аквалайн.

Вологжане встретили идею с подозрением. "Регоператор куда вывезет на свалку? Не думаю, что оператор, который мусор нормально вывозить не может, будет что-то утилизировать. Пусть вон сначала мешки от субботников вывезет, а то попонтовались, похлопали в ладошки и все!", - высказала свои опасения в соцсети Светлана Корешкова.