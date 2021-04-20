В микрорайонах Вологды высадили 12 елей к Новому году

Фото со страницы мэра

В Вологде высадили 12 живых елей высотой не менее 4 метров в разных микрорайонах города. Это обошлось в 600 тысяч рублей. Это более экологичное и экономичное решение, чем ежегодно срубать деревья к Новому году. Все площадки согласованы с местными жителями.

Ели взяли из питомника, поэтому они здоровые и сильные. Подрядчик по контракту обязан также ухаживать за деревьями: обрабатывать от вредителей, осматривать два раза в месяц, подкармливать. Если ели не приживутся, то их заменят по гарантии. Об этом рассказал начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов. Вологжан просят по возможности защищать деревья от детей и вандалов.

Подрядчик пояснил, что первые пару лет ели будут расти медленно, зато потом должны вытягиваться по 20-40 см в год. Могут даже достичь 30 м. Ели появились в Ковыринском и Фрязиновском парках, на Псковской, 8а, в микрорайонах Тепличный, Ананьино, Лукьяново, Прилуки, в Страсбургском сквере, на аллее на улице Копанка, на улице Чернышевского, на Залинейной, 24, Пионерской, 28.