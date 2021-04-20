Большегрузам не позволят портить дороги Вологодчины

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В Вологодской области водители большегрузов проложили маршруты по муниципальным дорогам, обходя посты весового контроля. Ситуацией озаботился губернатор региона, ведь нечистые на руку дальнобойщики разбивают местные дороги. Теперь на муниципальных дорогах установят ограждения, а нарушителей будут штрафовать наряды ГИБДД.

С апреля 2021 года в регионе работают 4 автоматических пункта весового и габаритного контроля. За прошедшую неделю с них поступило 58 материалов о превышении допустимых весогабаритных параметров транспортных средств. 14 из них уже получили штрафы от 150 до 400 тысяч рублей.

В ближайшее время планируется подключить еще два поста. Собранные штрафы будут направляться на ремонт опорной сети дорог Вологодской области.