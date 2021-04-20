На 40 череповчан напали клещи за выходные

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В Череповце в минувшие выходные зафиксирован всплеск активностей клещей. Горожане потянулись на природу, а в результате подцепили опасных насекомых.

40 человек, включая 14 детей, обратились за медпомощью с укусами. Об этом сообщает череповецкий отдел Роспотребнадзора. Как оказалось, большинство пострадавших отдыхали на дачах в этот уикенд.

На исследование отправили 6 насекомых, один из них был переносчиком боррелиоза. Клещ присосался к взрослому череповчанину. Пациенту срочно назначили антибиотики. В городе металлургов обрабатывать зеленые зоны от насекомых начнут на этой неделе, в Вологде же этим озаботились еще вчера.

Оказывается, клещи выходят из зимней спячки при +5 градусов. Будьте осторожны при прогулках в траве! Укус клеща может стать смертельным. О том, как защититься, читайте в нашей статье.