На Вологодчине в очередь на бесплатное жилье стоят более 2 тысяч сирот

Для детей-сирот в Вологде построят дом стоимостью 70 миллионов. За строительство возьмется ярославская компания ООО «ТК Групп». На эту сумму построят 35 квартир, дом должен быть построен к ноябрю 2022 года..

Чтобы закрыть очередь потребуется 4 миллиарда рублей - в очереди стоят более 2 тысяч сирот. Напомним. согласно законодательству, власти обязаны предоставить сиротам жилплощадь после совершеннолетия.

Около 70 миллионов рублей выделены по целевой программе, которую приняли в регионе в 2020 году. Как пишет ИА "Ранпресс", ООО «ТК Групп» - самостоятельная структура, которая стала единственной, подавший заявку на торги.