В Вологде расследуют дело: щенка скинули с балкона многоэтажного дома

Прокуратура сообщает, что предварительное расследование говорит о том, что в Вологде хозяева выкинули собаку из окна, она погибла.

Напомним, "Комсомолка" сообщала, что из дома 26 «А» на Окружном шоссе в Вологде был выкинут щенок. Травмы были смертельными.

По словам очевидцев, собаку выбросили из окна. Один из них поднялся в квартиру, но хозяева заявили, что щенок сам прыгнул за голубями.

По сообщению прокуратуры, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным). Человека, который с 17.30 по 18.30 находился на балконе квартиры на восьмом этаже дома по Окружному шоссе и выбросил, необходимо установить.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Вологды, сообщили в пресс-службе ведомства.