В Вологодской области судят владельца септика, где утонул ребенок

Септик был огражден шиной, его крышка была не закреплена
Ребенок утонул в септике. Трагедия произошла 27 февраля 2020 года в Кадуе - районом центре Вологодской области.
Семилетний мальчик возвращался днем из школы, он учился в первом классе. Но дома так и не появился. На его поиски вышли люди.
Тело мальчика в колодце нашли только в десятом часу вечера. Оказалось, на улице Мира мальчик упал в септик около восьмиквартирного жилого дома. Он утонул.
По версии обвинения, ребенок наступил на не закрепленную петлей к горловине крышку и провалился.
Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено 34-летнему жильцу дома – собственнику одной из квартир.
Как утверждает обвинение, кадуйчанин не контролировал состояние септика. Кадуйский районный суд начал рассматривать уголовное дело. Следующее заседание - 7 мая.
Как сообщал Центр управления регионом, от жителей области поступило более 50 жалоб на незакрытые канализационные люки.