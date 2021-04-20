В Вологодской области судят владельца септика, где утонул ребенок

Септик был огражден шиной, его крышка была не закреплена

Ребенок утонул в септике. Трагедия произошла 27 февраля 2020 года в Кадуе - районом центре Вологодской области.

Семилетний мальчик возвращался днем из школы, он учился в первом классе. Но дома так и не появился. На его поиски вышли люди.

Тело мальчика в колодце нашли только в десятом часу вечера. Оказалось, на улице Мира мальчик упал в септик около восьмиквартирного жилого дома. Он утонул.

По версии обвинения, ребенок наступил на не закрепленную петлей к горловине крышку и провалился.

Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено 34-летнему жильцу дома – собственнику одной из квартир.

Как утверждает обвинение, кадуйчанин не контролировал состояние септика. Кадуйский районный суд начал рассматривать уголовное дело. Следующее заседание - 7 мая.

Как сообщал Центр управления регионом, от жителей области поступило более 50 жалоб на незакрытые канализационные люки.