Вологодское УМВД снова предупреждает об ответственности за участие в митингах

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Пресс-служба УМВД России по Вологодской области распространяет информацию о запланированных несогласованных публичных мероприятиях. Как напомнили вологжанам правоохранители, в регионе все еще действует режим повышенной готовности и ограничительные меры. Несмотря на это, на Вологодчине проводятся массовые мероприятия, концерты, открыты торговые центры, а большинство местных жителей уже не носит маски даже в общественном транспорте.

"УМВД России по Вологодской области призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией".

Полицейские отметили, что агрессивные действия и провокации будут пресекаться.