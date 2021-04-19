Череповчане объявили войну любителям парковаться на газонах

На машину заработали, а ПДД не выучили...

В Череповце посыпались жалобы на автомобилистов, нарушающих правила парковки. В России особенно любят оставлять свои машины на газонах, попутно разрывая траву колесами в грязь, а потом развозя землю по городу. Наверное, потому что за это редко штрафуют.

В городе металлургов решили ежедневно проводить рейды по дворам, детским и спортивным площадкам, прилегающим территориям. А активные граждане, которым не наплевать на благоустройство, могут сообщить о правонарушении по электронной почте priemnaya.uao@cherepovetscity.ru. Желательно прикрепить фотографию, где хорошо видно номер авто, указать адрес и дату. При съемке с телефона можно включить геолокацию - это позволит моментально определить адрес. С начала апреля уже поступило 40 жалоб на "газонщиков".

Нарушителям парковки грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей, должностным лицам до 15 тысяч, юридическим до 50 тысяч. В 2020 году за летне-осенний период череповчане получили штрафов на 282 000 рублей.