Пятилетний вологжанин выпал из окна третьего этажа

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В поселке Погорелово Вологодского района около 7 часов вечера 17 апреля из окна выпал ребенок. О ЧП в полицию сообщили очевидцы. По сообщению УМВД, 5-летний мальчик был без присмотра взрослых и упал с третьего этажа.

Ребенок госпитализирован медиками, о его состоянии пока не известно. Делом занимается полиция.

Родителям ежегодно напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра, тем более с открытыми окнами. На окна можно установить металлические тросовые фиксаторы или замки. Обычные москитные сетки выдавливаются под тяжестью ребенка.