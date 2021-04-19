В Вологде судили серийного насильника, душившего вологжанку

Осужденный Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде состоялся суд по делу серийного насильника. В последний раз, по официальным данным, 41-летний мужчина напал на 38-летнюю вологжанку 12 декабря прошлого года на улице Зосимовской. Пьяный преступник пытался силой склонить женщину к близости, схватил ее за шею, утащил в темный угол и начал душить. Изнасиловать свою жертву маньяк не смог, но он "совершил действия сексуального характера".

На месте был обнаружен его окурок со следами слюны - так правоохранители установили, что неоднократно судимый за сексуальные преступления вологжанин вновь взялся за старое. Записи с камер видеонаблюдения, вещественные доказательства и следы подтвердили виновность мужчины.

Через несколько дней его задержали на схемной квартире и заключили под стражу. На тот момент серийный насильник даже был под административным надзором.

Как стало известно, мужчина родом из Усть-Кубинского района, часто меняет место жительства, периодически работает в Москве. Суд приговорил злоумышленника к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение еще может быть обжаловано.