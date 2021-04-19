Жители Вологды могут отдать свой голос за строительство спортплощадки

Адреса возможного размещения спортплощадок Фото: администрация города Вологды

Вологжанам необходимо выбрать, где в городе будут размещены 8 открытых спортивных площадок - кортов. Зимой там будут заливать лед, летом - играть в футбол, волейбол, баскетбол, сдавать нормы ГТО. С 19 апреля по 9 мая проходит голосование за места размещения физкультурно-оздоровительных комплексов. На их оснащение было выделено 100 млн рублей из областного бюджета.

Фото: vologod.er.ru

Сначала планировалось построить только на 4 объекта, однако губернатору понравилась идея увеличить количество до 12. ФОКОТы появятся у школ №12 и 16, а также во дворах Новгородская, 37а и 1-й мкр ГПЗ-23, у дома №20.

Чтобы отдать свой голос, вологжанам необходимо предварительно авторизоваться через портал Госуслуг. Всего предлагается на выбор 22 адреса. Голосование проходит на сайте Администрации Вологды.