В Вологде от клещей начали опрыскивать траву

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В областной столице сегодня начали обрабатывать территорию противоклещевым раствором. Утром подрядчик уже распылил состав в зеленой зоне площади Революции. За день планируется обойти 12 гектаров: Кремлевский сад, бульвары, проспект Победы, Торговая площадь и другие места. Завтра более безопасными станет бульвар на Октябрьской улице, Набережная VI Армии. Далее специалисты займутся зелеными зонами Заречья.

В Вологде для борьбы с клещами, которые переносят смертельно опасные заболевания, специалисты используют 25-процентный раствор циперметрина. Места обработки будут огорожены сигнальной лентой - в течение суток их лучше обходить стороной. До 17 июля планируется обработать 704 гектара. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

О том, чем опасны клещи, сколько вологжан уже пострадало в этом году и как защититься, читайте в нашей статье.