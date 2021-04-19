Череповчанин продал чужой гараж вместе с машиной и инструментами

Фото Katerina Pavlyuchkova

В Череповце местный житель в один прекрасный день пришел к своему гаражу, но на месте его не обнаружил. Озадаченный череповчанин подал заявление в полицию. Оказалось, что внутри находился автомобиль Mazda и строительный инструмент. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось выяснить, куда пропало имущество. В хищении подозревают 20-летнего мужчину. Он продал чужой гараж двум неизвестным за 30 тысяч рублей. Во время совершения сделки сказал, что бокс принадлежит его дедушке. Череповчанин попытался открыть ключом двери при покупателях: сделал вид, что замок просто заело.

Мужчин проблема не смутила. После заключения договора, они манипулятором погрузили гараж и увезли на пункт сдачи металлолома. Об инциденте сообщила пресс-служба городского УМВД РФ. На злоумышленника заведено уголовное дело, ему грозит до 6 лет лишения.