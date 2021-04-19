Варламов сулит Череповцу звание худшего города недели

Знак около знаменитого светофора. Кадр видео из группы "Пешеходная зона. Череповец"

Известный блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал пешеходный переход в Череповце на улице Данилова. Свою статью он озаглавил названием популярной песни про город металлургов, которую написала группа Кровосток: "Ничего личного, просто п*****". Оказалось, что светофор там с 6 до 9 утра для пешеходов горит красным. В это время, чтобы перейти на другую сторону дороги, необходимо перебраться через 3 пешеходных перехода и преодолеть более ста метров. Кажется, город бьет рекорды: "Благодаря этому решению в Череповце появилась самая длинная светофорная фаза в мире!"

Блогер заявил, что в городе металлургов открыто пренебрегают удобством "двуногих" ради водителей. "К сожалению, в Череповце, как и в других автомобильных городах, пешеходы – люди второго сорта. Ты что, не видишь, смерд? Баяре едут! Жди три часа или п***** в дальний путь", – подметил городскую атмосферу урбанист.

Светофор не работает с 6 до 9 утра

Варламов заподозрил, что к этой идее причастны работники ГИБДД. Ранее в его статье блогера о "противопешеходных рейдах" он заявил, что гаишники занимаются вредительством, вместо того, чтобы настаивать на безопасных современных пешеходных переходах, внедрении мер успокоения трафика, снижении максимальной скорости в городе. Тем временем на дорогах каждый день гибнут люди.