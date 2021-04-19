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Происшествия19 апреля 2021 12:24

Женщина-полицейский поучаствовала в женской драке

В деревне Вострое сцепились местные жительницы, по лицу попало и участковой
Евдокия САХАРОВА
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9 апреля днем в деревне Вострое Нюксенского района подрались женщины. На вызов прибыла 27-летняя женщина-участковый. Когда правоохранительница зашла в квартиру, пьяная 37-летняя местная жительница несколько раз ударила ее в лицо с целью воспрепятствовать законной деятельности.

Теперь на буйную вологжанку возбуждено уголовное дело за нападение на полицейского. За такое преступление грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы до 5 лет, либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы до 5 лет. Расследование продолжается. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Криминал