Череповчанин порешил бычка, который по ошибке зашел в его загон

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В деревне Хвощевик Череповецкого района в октябре прошлого года пестрый черно-белый бык зашел в чужой загон для животных. Эта ошибка стала роковой... Нетрезвому 51-летнему местному жителю такое поведение чужого 550 килограммового имущества не понравилось. Он обвязал ничего не подозревающего быка за рога веревкой, вывел в лес и начал втихаря готовиться к убийству.

Мужчина принес мешки и нож. Им-то он и перерезал бычку горло... Тушу разделал на части, сложил, а потом продал. Владельцу животного пьяный череповчанин нанес ущерб в 100 тысяч рублей.

На суде злоумышленник раскаялся в содеянном. Он ответил по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба". Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, плюс он должен выплатить оставшийся материальный ущерб в размере 88 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Решение может быть обжаловано.