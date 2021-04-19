Мошенник сообщил о смертельной болезни матери и забрал деньги

Женщина поверила словам мошенника Фото: Анастасия Осипова

С особой циничностью, под предлогом продажи лекарства от смертельной болезни, мошенники украли у вологжанки 64 тысячи рублей. Она обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Вологде, женщине 1977 г.р. позвонили по телефону. Собеседник представился медработником и сообщил,что у ее матери выявлена смертельно опасная болезнь. Для получения лекарства необходимы деньги.

Женщина сходила в одно из отделений банка на улице Герцена и перевела 63 тысячи 933 рубля. Обстоятельства преступления выясняются. Возбуждено уголовное дело.