Уровень воды в Вологде и Тошне снижается

18 апреля стало известно, что уровень воды в Тошне и Вологде снизился. Вода ушла со многих подтопленных участков. Утром была озвучена отметка - 110,83 метров, Подтопление заречных улиц Вологды начинается при 112,22 метрах.

Максимальный уровень воды в Вологде был зафиксирован на уровне 111,08, это ниже критической отметки.

Буквально на глазах ушла вода с Лукьяновских дач.

В Вологодском районе вода уходит, элитный поселок «Сосновый берег» практически полностью освободился от воды. Об этом сообщает возглавивший спасение Сергей Жестянников: "Река Тошня вернулась в русло. В Сосновом берегу уровень воды снизился на 1 метр за ночь. Подтопленных домов нет, кроме двух дачных участков. В самых низких местах сухо. В обводном канале уровень воды ниже, чем в канавах дорог. Вода по задвижкам быстро пошла в обводной канал. Если в 10.30 вода еще стояла на дороге, то в течение часа она ушла. Жители вышли на прогулку, даже видно мам с колясками..."

Вода ушла из Водогино и Шеломово.

Одна из проблем вологжан - страховые компании неохотно страхуют тех, кто оказался в зоне подтопления.