В Вологде горели Красные казармы на Чернышевского

Здание тушили 17 пожарных Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде горело кирпичное здание истории и культуры. В сводках оно проходит как кирпичное неэксплуатируемое, в СМИ - как заброшенное здание, его тушили 17 пожарных.

Между тем площадь пожара впечатляла - более 200 квадратных метров. И здание имеет собственника - Сергея Кузнецова, который ответственен за его не только сохранение, но и восстановление. В 2017 году здание вместе с землей и комплексом других строений было продано за 7,8 миллионов рублей - ныне это стоимость квартиры площадью 100 квадратных метров.

Уникальное здание - это Красные казармы, что на улице Чернышевского, №106. Пожар начался около 21:30 часов 17 апреля.

Здание имеет интереснейшую историю, здесь десятилетиями стояли воинские подразделения. Еще в начале прошлого века там находились казармы 198-го пехотного Александро-Невского полка. Архитектурно комплекс зданий также довольно интересен для города, который в последнее время активно избавляется от активов прошлого - например, снесено здание городской электростанции, известное как здание "Труда". Архитекторы не прочь поработать над интереснейшим проектом - основать на территории воинской части музей, гостиницу, зону отдыха. Однако ни о каком движении в этом направлении неизвестно.

МЧС о причинах пожара не сообщает, ведется расследование.

Вологжане с болью говорят о произошедшем: ".. сколько говорено было, что бомжи и ребятня там лазят...", " Давайте, еще и это разворотите, да постройте что-нибудь! Люди, Осмотритесь, оглянитесь.., кругом только борьба за место и за "бабки"... Что мы оставим детям?"