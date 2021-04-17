В Вологде дачные участки продолжают уходить под воду

Уровень в реке Вологде в районе Лукьяново растет Фото: Евдокия САХАРОВА

Подтопление продолжается, уровень в Вологде и Тошне растет.

Накануне появились сообщения о подтоплении более 500 дач, сегожя эта цифра не озвучивается, но, вероятно, дач стало больше. Уровень воды в Вологде повысился еще на 10 сантиметров. 16 апреля, он составил 111, 14 метров,на 9 утра - 111, 21.

Страдают дачи в районе Екимцево, Ананьино, Лукьянова и Баранково. Появилась информация о том, что затопило все больше участков, вода заходит в дачные строения. Собственники возмущены невозможностью застраховать строения.

Напомним, что при уровне воды в 112, 2 вода появится на улицах Заречья.

Накануне "Комсомолка" опубликовала прогноз по уровням воды в реках Вологды и Тошне. Рост уровней продолжится. а уходить вода будет медленно.

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