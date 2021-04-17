Под Вологдой легковой автомобиль вылетел с трассы

Автомобиль оказался в глубоком кювете Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

ВАЗ-2112 вылетел с трассы на участке строящейся дороги под Вологдой. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 16 апреля в 23:10 на 12-м километре федеральной дороги Вологда – Медвежьегорск произошла авария. Напомним, здесь ведутся строительные работы - идет расширение трассы до четырех полос, и с некоторых пор участились ЧП.

32-летний водитель, житель Вологодского района, не справился с управлением. Машину выкинуло с проезжей части в кювет, она перевернулась. Срочно были госпитализированы и водитель, и его пассажир.

Возможно, с водителем сыграла злую шутку дорога: влажный асфальт мог покрыться незаметной коркой льда. Возможно, был не соблюден скоростной режим.