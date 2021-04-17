В Вологде опять горел деревянный дом возле Солнечного острова

Фото: портал ГородВо

В Вологде вновь горел деревянный дом, который собирались отремонтировать. На Козленской, 111, возле нового микрорайона Солнечный остров, вновь работали пожарные.

Двухэтажный деревянный дом был расселен в 2019 году. 6 мая без крыши над головой остались 23 человека, в том числе 5 детей. Все они намеревались вернуться на ПМЖ - комиссия определила его после первого пожара как ремонтопригодный. Однако вскоре, 17 сентября, дом загорелся вновь, затем долгое время стоял без ремонта, и вот - опять 16 апреля 2021 года в начале восьмого часа вечера его тушили пожарные. Об этом сообщил портал Город Во.

Как сообщила пресс-служба МЧС, в ранее горевший дом был свободный доступ. Причины пожара, предположительно, это неосторожное обращение с огнем или поджог. Пострадавших нет.