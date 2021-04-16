Вода поднимется еще: стал известен прогноз для рек Вологда и Тошня

Прогноз неутешителен: еще есть чему таять

В редакции "Комсомолки" появился документ - краткосрочный прогноз Вологодского гидрометцентра по уровням воды в реках Вологда и Тошня, актуальный для Вологды и Вологодского района, адресованный заместителю губернатора Виктору Рябишину, который курирует вопросы ГО и ЧС. В нем говорится, что подъем воды в Тошне и Вологде продолжится. А спад будет происходить медленно. Приведем документ практически полностью.

"В ближайшие дни, 16-20 апреля, под влиянием Скандинавского антициклона ожидается малооблачная погода, без осадков, в дневные часы температура воздуха будет повышаться до +11, +14 градусов, в ночные часы слабо отрицательные температуры.

В связи с чем, в ближайшие 2-3 суток рост уровней воды на реках Вологда и Тошня продолжится.

Интенсивность роста уровней воды постепенно снизится. Сохранятся разливы и затопления прибрежных зон р.Тошня.

Максимальные уровни воды по ВП р.Тошня-д.Водогино достигну 730-750 см, по ВП р.Вологда - г.Вологда, 520-550 см.

В черте г.Вологда ожидается выход воды на пойму, затопление наиболее пониженных прибрежных территорий (ул.Луговая, Баранково и др.).

Снижение уровней воды будет происходить медленно".

Как сообщала "Комсомолка", в Вологде ушло под воду более 500 дачных участков. В Вологодском районе тонет элитный поселок, залиты дачи, отрезаны населенные пункты.

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