В Вологде под воду ушло более полутысячи дачных участков

СНТ "Парус", Баранково

В Вологде из-за паводка подтоплены 558 дачных участков. Эвакуация не проводилась, так как постоянно там горожане не проживают.

Под воду ушли участки в девяти садоводческих товариществах. На 16 апреля подтоплены 558 участков в СНТ «Тошня», «Бережок», «Ремотник», «Берег-1», «Берег-2», «Восход», «Чайка», «Луч» и «Парус». По данным на 15.00 16 апреля, уровень воды в реке Вологде составляет 111,08 метра по Балтийской системе. Уровень подтопления дачных участков - 110,7 метра - был превышен рано утром 15 апреля.