В Вологодской области ледоход унес мост

От моста остались только въезды. Фото Александра Барболина

В Вологодской области ледоходом унесло мост. Местные жители потребовали у властей выловить его и вернуть на место. Инцидент произошел в Кичменско- Городецком райне, на реке Кичменьга у села Некипелово.

"В настоящее время в населенном пункте никто не проживает. Рядом находится альтернативная дорога - Кичменьга-Токарево - Нижняя Лукина Гора. На месте установлены дорожные знаки. Восстановление моста начнется после снижения уровня воды", - сообщали в администрации.

Однако местные жители сетуют, что альтернативной дороге и на каракате не проехать...

Проплывающий мост охотно фотографируют местные жители. "Ввиду большой важности для района такого события предлагаю: организовать из добровольцев круглосуточное сопровождение останков моста вплоть до впадения в Белое море. Непрерывно вести онлайн трансляцию в группу", - шутит Михаил Легких, он тоже разместил фото проплывающих мимо досок.