Три медфирмы выигрывали на торгах многомиллионные контракты

В Вологде трёх поставщиков медоборудования будут судить за картельный сговор.

Следователи Управления МВД по Вологодской области завершили расследование уголовного дела в отношении руководителей трёх фирм. Все они — поставщики медицинского оборудования в лечебные учреждения региона. Их подозревают в картельном сговоре. Руководители ООО «Интер-Фарм», ООО «Профэксперт» и ООО «М.Ф.С. Партнёры», по мнению следствия, «Реализуя договорённость, участники картеля отказывались от конкурентной борьбы в пользу друг друга с целью поддержания цен на торгах при проведении 58 электронных аукционов на поставку медоборудования и расходных материалов для бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской области».

Участники картеля, подыгрывая друг другу на торгах, сумели заключить договоры и контракты, на значительную сумму.

В итоге они заработали около 125 млн. рублей. Дело передано в суд.

Как ранее сообщал портал newsvo.ru, УФАС выяснил, что с 2016 по 2018 год эти три зарегистрированные в Вологде компании совместно участвовали в 59 закупках медучрежений, касающихся медицинских изделий, инструментов, оборудования и расходных материалов.

Формально они являлись конкурентами, заявки и ценовые предложения на участие в закупках подавали с одних и тех же IP-адресов и одного того же электронного адреса, принадлежащему ООО «Интер-Фарм».

Между ООО «Интер-Фарм», ООО «Профэксперт» и ООО «М. Ф. С. Партнеры» есть финансовые связи: организации регулярно предоставляли друг другу беспроцентные займы.

— Антимонопольный сговор (картель) ООО «ИНТЕР-ФАРМ», ООО «М.Ф.С. ПАРТНЕРЫ» и ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» создал условия ограничения конкуренции посредством поддержания цен на торгах, что позволило получить доход на общую сумму 84 892 743,30 рублей, — сообщало решение УФАС.

Все три фирмы регулярно выигрывали аукционы Вологодской городской поликлиники № 1, причем рост контрактов, заключенных с участниками картеля, начался в 2015 году (2014 год — контракты на 3,8 млн рублей, 2015 год — контракты на 14,9 млн рублей).