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Происшествия16 апреля 2021 16:16

Череповчанин украл шоколад для мамы и бабушки на 8 марта

Мужчине 26 лет
Евдокия САХАРОВА
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Порыв поздравить любимых женщин окончился в полиции

Порыв поздравить любимых женщин окончился в полиции

В Череповце 26-летний местный житель вынес из магазина Пятерочка упаковку из 10 шоколадок «Меrsy» почти за 1,5 тысячи рублей. На вора подал заявление директор магазина, который представил полиции видео с камер наблюдения.

Как оказалось, мужчина подарил краденое маме и бабушке на 8 марта. На суде череповчанин в содеянном раскаялся. Он признался, что не знает почему не купил подарки на свои деньги. Ущерб магазину пойманный не возместил, но "сделал выводы".

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, мировой судья назначил воришке штраф в 3000 рублей. Решение может быть обжаловано.

Криминал