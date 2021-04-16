Череповчане парковались на местах для инвалидов

Беспечным нарушителям парковки грозит штраф до 5 тысяч рублей и эвакуация авто

В Череповце 15 апреля общественники, инспекторы ГИБДД и молодогвардейцы проверили крытую парковку гипермаркета "Лента" на Шекснинском проспекте. Только за первые полчаса рейда правоохранители успели оштрафовать сразу двух водителей "Шевроле-Круз" и "Форда-Транзит", которые припарковались прямо на местах для людей с инвалидностью.

Как пояснил председатель общественной организации "Без преград", такое поведение встречается повсеместно: "Ситуация почти не меняется: водители везде ставят машины на парковки для инвалидов. Причем ставят впритык, а когда приезжает колясочник, ему сложно открыть дверь, сесть в машину. Ведь у нас многие колясочники за рулем. Мы тоже работаем, ездим в магазины. Приезжаешь в ТЦ в час пик с пяти до восьми вечера, а все места заняты. И такая ситуация всегда и у всех центров".

Инспектор ГИБДД рассказал, что за нарушение парковки грозит штраф до 5 тысяч рублей и эвакуация. Водители часто пренебрегают знаками и надолго уходят. В это время страдают другие.

Рейды в Череповце будут проходить регулярно, сообщает cherinfo.