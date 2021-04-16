Стали известны подробности пожара в центре Вологды

На месте ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Сегодня в Вологде в полдень из-под кровли ресторана "Чайхона" пошел дым. Очевидцы вызвали пожарных. Здание находится в самом центре города, напротив библиотеки, и соседствует с местной администрацией.

Пожар произошел под кровлей Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

К дому №12 по улице Марии Ульяновой прибыли 10 единиц техники и 28 человек личного состава. Об этом сообщила пресс-служба Вологодской области. За 5 минут спасатели сумели ликвидировать возгорание у кровли. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Из здания самостоятельно вышли 23 посетителя. Причина пожара пока устанавливается, но МЧС просит собственников заведений проверять состояние электроприборов, ведь из-за вашей небрежности может случиться трагедия.