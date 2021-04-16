В Череповце из-за окурка неизвестного вспыхнула трехкомнатная квартира

Автор пламени pch.vector Фото: Евдокия САХАРОВА

В городе металлургов 15 апреля пожарным пришлось тушить балкон в многоэтажке Северного района. Пожар случился в доме №44 по улице Остинской на первом этаже панельки. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, никто не пострадал. На балконе 38-летней женщине теперь придется делать серьезный ремонт.

Как сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области, причиной ЧП стала неосторожность во время курения неустановленного лица. Напомним, что бросать окурки и даже стряхивать пепел с балкона опасно: может вспыхнуть чужая жилплощадь, где люди могут банально спать и задохнуться в пожаре. Может загореться и сухая трава под окнами. К тому же, мусорить просто неприлично.

За брошенный окурок назначают штраф в 3 тысячи рублей, 5 тысяч придется выложить, если это спровоцировало пожар (не считая компенсаций пострадавшим). Предусмотрена и уголовная ответственность. Кроме того, на балконах нельзя пользоваться мангалом, хранить опасные вещества и разводить животных (от них идет запах и шум).