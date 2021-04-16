В элитном поселке под Вологдой под воду ушли 36 участков

Фото: Сергей Жестянников, ВКонтакте

Сергей Жестянников по военному четко доложил о ситуации с подтоплениями в Вологодском районе.

Уровень воды в реках Тошне и Вологде, так и во многих более мелких речушках, растет.

По водомерному посту Водогино уровень воды на 10 утра 696 см. Вырос на 28 см за сутки. В элитном поселке "Сосновый берег", построенном совсем недавно в пойме Тошни, подтоплено 36 земельных участков. Напомним, вчера сообщалось о 15. Эвакуировано 44 человека, в том числе 6 детей. Вчера там трудились глава района, волонтеры "Единой России", штаб по спасению возглавил лично Жестянников. Спасти поселок с помощью специалистов потребовал лично губернатор.

В пункте временного размещения сейчас находится две семьи.

По словам Жестянникова, в зоне подтопления оказались Дудинское, Водогино, Шеломово, дорога регионального значения Васильевское – Захарово. В Дудинском подтоплено 5 земельных участков с домовладениями, постоянно проживающих жителей нет. В Водогино подтоплено 5 участков, постоянно проживает 6 человек.Подтоплена прибрежная дорога в длину 100 метров, высота воды составляет 60 см. В поселении Подлесное автодорога Васильевское – Захарово подтоплена на протяжении 150 метров. Проезд возможен. В Шеломово подтоплено 5 дачных участков, в зоне возможного подтопления – 12. Постоянно проживающих жителей нет.

"Полностью поддерживаю инициативу губернатора и председателя правительства Вологодской области об обращении в проектный институт для разработки комплексных противопаводковых мер. Внёс предложение на КЧС увеличить высоту дорожного полотна в Захарово и в Сосновом берегу. Держим ситуацию на контроле, угрозы жизни людей нет", - заявил Сергей Жестянников.

Местные жители недовольны, что леса вдоль рек, в том числе и для строительства этого поселка, были безжалостно вырублены. Из-за этого снег в теплую погоду стремительно тает, вода стекает в реку, уровень которой резко поднимается.

Против строительства поселка "Сосновый берег" выступал ветеран, офицер Алексей Иванов. Он предупреждал о последствиях, однако его никто не слушал.