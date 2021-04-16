В Череповце метут и моют тротуары

Коммунальщики кинулись в бой с пылью. Фото со страницы мэра

В Череповце мэр Вадим Германов поручил помыть тротуары. Сначала территорию вручную и спецмашинами с щетками очищают коммунальщики, а потом за дело принимается техника с аппаратами высокого давления. Тротуары вымоют с помощью мини-тракторов «Вилли», а узкие места — вручную.

Спецавтотранс убирает смёт и вручную, и машинами

«Часто слышим фразу: "А в Европе тротуары моют!". А чем мы хуже?», — отметил Вадим Германов на своей странице в соцсети. Планируется освежить и автобусные павильоны, дорожные знаки и другие транспортные объекты.

Местные жители же просят сначала пропылесосить все обочины, тротуары и даже газоны от песка, который остался с зимы. Также пыль в городе возникает из-за открытого грунта и газонов, которые по науке должны быть ниже тротуаров, чтобы грязь и вода не стекали оттуда на дорогу. Земля в городе должна быть всегда закреплена травой, кустарниками или хотя бы присыпана, например корой. Любители парковаться на газонах или непрофессиональные работники коммунальных служб, которые разрывают шинами своей техники траву до земли, тоже разносят по городу грязь и портят благоустройство.