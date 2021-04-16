По 3 вологжанина ежедневно умирает от коронавируса

Автор CDC

В Вологодской области за минувшие сутки по состоянию на 16 апреля, по официальным данным, выявлен 71 новый заболевший коронавирусной инфекцией. 70 человек выписаны с больничного, а четверо скончались. Напомним, последние полтора месяца в ежедневную статистику по смертности от COVID-19 попадает по 3 человека, изредко 2 или 4. Всего с начала пандемии, по данным властей, погибли 952 вологжанина.

Статистика

Число заражений неотвратимо уменьшается с января. Коэффициент распространения вируса на Вологодчине 0,94.

В Вологодской области сейчас работает 171 прививочный пункт. Неделю назад в регион завезли вакцину "ЭпиВакКорона", она отправилась, в основном, в районы. Этот препарат, в отличии от Спутника V, можно хранить в более щадящих условиях +2 до +8 °С.

Недавно министр здравоохранения заявил, что и создателям Спутника V удалось стабилизировать формулу при положительных температурах до +8 °С. Так что теперь на рынок могут поставляться вакцины с разными режимами хранения.