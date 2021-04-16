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Общество16 апреля 2021 12:08

Мэр Череповца вдохновлен энтузиазмом волонтеров горевшего приюта

Чиновники помогут погорельцам
Иван Чухнин
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Вадим Германов, ВКонтакте

Вадим Германов, ВКонтакте

Пока вологодские власти спасают элитный поселок от подтопления, череповецкие помогают приюту животных.

Как сообщала "Комсомолка", приют «СпаС» горел. Удивительно, но специалисты мэрии откликнулись на беду - специалисты побывали там и узнали, чем может помочь город. Как пишет на твоей страничке мэр города Вадим Германов, там необходимо полностью переделать электрические сети. Волонтеры возьмут на себя разработку проекта, после этого город составит смету и будет искать решение, как воплотить проект в жизнь.

"Подготовим территорию для установки забора, смонтируем уличное освещение. Выделим трактор для планировки участка: необходимо подсыпать дорогу и прилегающие территории. Водоотведение мы уже сделали – проблема глобальных потопов должна быть решена", - начертал задачи градоначальник. Он вдохновлен работой добровольцев: "У волонтеров горят глаза, они хотят помогать братьям нашим меньшим. И мы не можем остаться в стороне"

В вологодском Баранково дачники десятилетиями жили без электричества.

Вадим Германов, ВКонтакте