Череповчанин Юрий Изотов возглавил Вологодскую областную федерацию профсоюзов

Юрий Изотов

Череповчанин Юрий Изотов стал председателем Вологодской областной федерации профсоюзов. Прошла IX отчетно-выборная конференция профсоюзного движения, где кандидатура выдвиженца из Череповца была поддержана областными организациями профсоюзов работников образования и науки, строительства. Он - лидер областной организацией Горно-металлургического профсоюза, которую он возглавляет в настоящее время, а также объединенной профсоюзной организацией «ФосАгро – Череповец».

« Есть желание перезагрузить всю нашу систему... Сейчас наша задача – вернуться в привычный ритм работы, оказывать помощь членам организации в решении любых вопросов, касающихся трудовой деятельности и увеличения социальных льгот и гарантий через систему коллективных соглашений, трудовых договоров», – сказал новый руководитель профсобзов области.

Напомним, во время пандемии, в декабре 2020 года, скончался глава Вологодской областной федерации профсоюзов Валерий Калясин. Он бессменно руководил федерацией на протяжении почти двух десятков лет. Ему было 73 года.