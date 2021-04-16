Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 апреля 2021 10:29

Череповчанин Юрий Изотов возглавил Вологодскую областную федерацию профсоюзов

До декабря 2020 года ее возглавлял Валерий Калясин
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий
Юрий Изотов

Юрий Изотов

Череповчанин Юрий Изотов стал председателем Вологодской областной федерации профсоюзов. Прошла IX отчетно-выборная конференция профсоюзного движения, где кандидатура выдвиженца из Череповца была поддержана областными организациями профсоюзов работников образования и науки, строительства. Он - лидер областной организацией Горно-металлургического профсоюза, которую он возглавляет в настоящее время, а также объединенной профсоюзной организацией «ФосАгро – Череповец».

« Есть желание перезагрузить всю нашу систему... Сейчас наша задача – вернуться в привычный ритм работы, оказывать помощь членам организации в решении любых вопросов, касающихся трудовой деятельности и увеличения социальных льгот и гарантий через систему коллективных соглашений, трудовых договоров», – сказал новый руководитель профсобзов области.

Напомним, во время пандемии, в декабре 2020 года, скончался глава Вологодской областной федерации профсоюзов Валерий Калясин. Он бессменно руководил федерацией на протяжении почти двух десятков лет. Ему было 73 года.