На Вологодчине подешевели огурцы и помидоры, подорожали парикмахерские услуги

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В Вологодской области подешевели огурцы и помидоры. Названа причина - благодаря росту производства отечественных тепличных хозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба Отделения по Вологодской области Северо-Западного ГУ Банка России. Годовая инфляция в Вологодской области в марте 2021 года замедлилась до 5,8% после 6,3% в феврале. В результате ее уровень сравнялся с общероссийским, но остался выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (5,4%).

Причинами замедления инфляции в Вологодской области способствовало, например, увеличение предложения некоторых продовольственных товаров. Годовой прирост цен на продукты снизился до 6,3% в марте с 7,7% в феврале. Особенно это заметно на ценах на огурцы и помидоры - выросли объемы производства отечественных тепличных хозяйств, увеличилось предложение. Кроме того, вырос импорт яблок, что не могло не сказаться на цене.

Согласно официальным данным, подешевели макаронные изделия, сократились темпы прироста цен на гречневую крупу и рис, а соглашение между Правительством Российской Федерации и производителями помогло стабилизировать цены на подсолнечное масло и сахар.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в марте практически не изменился. он составил 6,7%. Сбои в поставках на фоне пандемии и подорожание комплектующих из-за ослабления рубля по-прежнему влияли на рост цен на отечественные и подержанные импортные легковые автомобили. Вместе с тем, снизились темпы прироста цен на электротовары и компьютеры, что в значительной степени вызвано эффектом базы. Годом ранее отмечался повышенный спрос на них из-за ослабления рубля. Зафиксировано, что восстанавливается спрос на услуги, в результате ускорился рост цен на услуги парикмахерских и проезд в поездах дальнего следования.